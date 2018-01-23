«Львівська залізниця» купила запчастин на мільйон у підприємця, зареєстрованого місяць тому

Регіональна філія «Львівська залізниця» опублікувала повідомлення про намір укласти договір на суму 993 тисячі гривень з ФОП Примак Андрій Валенинович за переговорною процедурою. Про це повідомляє видання «Zалізниця без корупції».

Причиною проведення “переговорки” стало те, що залізниця нібито двічі не змогла провести тендер через відсутність пропозицій.

Щоправда це і не дивно, адже закупівлю вкладишів моторно-осьових підшипників тягового електродвигуна тепловоза М62 залізничники оголошували з дуже загальною назвою “запчастини до тепловозів М62”.

Проваливши 2 тендери поспіль Львівська залізниця отримала можливість укласти контракт на пряму з будь-яким постачальником. І щасливим партнером залізниці було обрано підприємця Примака Андрія Валениновича, який і має поставити 91 моторно-осьовий підшипник за 993 тисячі гривень. Тобто середня вартість одного підшипника складає майже 11 тисяч гривень.

ФОП Приймак Андрій Валентинович з міста Кременець за даними реєстру фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб зареєструвався як підприємець 18 січня 2017 року. Тобто місяць тому.

Раніше підприємець 1989 року народження державні тендери не вигравав. Єдиним видом діяльності вказана “неспеціалізована оптова торгівля”.

“Цікаво як за такий короткий період підприємець встиг налагодити зв’язки з замовником та отримати мільйонний контракт.При цьому в закупівлі відсутня інформація про виробника підшипників, гарантійні зобов’язання постачальника й інші умови постачання. Тож чи дійсно будуть поставлені моторно-осьові підшипники – велике питання”, – констатує “Zалізниця без корупції”.