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У Львові затримали двох хлопців на крадіжці з автомобіля

Олександр Косик

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Львівські патрульні виявили «на гарячому» двох злодіїв. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

 

Сьогодні, 22 січня, близько 6.00 під час патрулювання на вулиці Палія, екіпаж патрульної поліції виявив двох осіб, які перебували в салоні автомобіля «ВАЗ», а коли побачили службовий автомобіль поліції – вийшли та почали втікати. Один з чоловіків викинув щось на землю (пізніше виявилось, що це був індикатор руху).

Інспектори зупинили чоловіків та перевірили в базі даних. 28-річний та 23-річний мешканці Львова вже попадали в поле зору правоохоронців. Один з них притягувався за наркотики та грабежі.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом, чоловіків доставили до Личаківського відділу поліції. Справу передали слідчим.

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