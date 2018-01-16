У четвер на Львівщину завітає Порошенко

У четвер, 18 січня, на Львівщину з робочою поїздкою прибуде Президент України Петро Порошенко. Тут глава держави проведе переговори з Генерал-губернатором Канади Жулі Паєтт у рамках її візиту до України.

У рамках поїздки заплановано спільне відвідування Міжнародного центру миротворчості та безпеки, де у рамках канадської місії UNIFIER здійснюється підготовка українських військовослужбовців.

Учора на апаратній нараді голова ЛОДА Олег Синютка зазначив, що світлофори у Львові під час проїзду кортежу Президента вимикатимуть ситуативно на 15-20 хв.