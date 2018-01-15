ЄІБ дав згоду на фінансування реконструкції трьох львівських магістралей

Європейський інвестиційний банк погодився виділити кошти на масштабні проекти з реконструкції трьох львівських вулиць, які прокладені бруківкою, і чекає від міста завершення проектувальних робіт. Мова йде про вулиці Бандери, Вітовського та Шевченка.

Як повідомило у відповіді на інформаційний запит Львівського порталу ЛКП «Львівавтодор», підприємством отримано згоду від ЄІБ на фінансування реконструкції вулиць Шевченка, Вітовського включно з площею Франка та реконструкцію вулиці Бандери.

«За всіма проектами процедура виділення коштів на будівельні роботи та самі роботи розпочнуться після завершення виготовлення проектно-кошторисної документації та затвердження її у встановленому порядку (експертиза проектів, проведення тендерних закупівель, отримання дозволів на виконання будівельних робіт)», – зазначили дорожники.

Як відомо, проект реконструкції вулиці Вітовського був представлений ще у 2016 році, проте його одразу ж гостро розкритикували мешканці вулиці. Відтоді проект був заморожений, відбулася низка обговорень і проектант погодився внести зміни. Зазначимо, що цей проект має врегулювати рух на перехресті вулиці Вітовського-Сахарова, яке вважається одним із найнебезпечніших у місті. Окрім того планують реконструкцію площі Франка, де мають виділити окремі смуги руху для громадського транспорту. У 2017 році у мерії також заявили, що у межах цього проекту хочуть прокласти колію від перехрестя Вітовського-Сахарова до нинішньої колії на Коперника.

Щодо реконструкції вулиці Бандери у Львові точаться гучні суперечки: залишати чи не залишати там бруківку? ЛКП «Інститут просторового розвитку», що займається розробкою проекту реконструкції, вирішило піти шляхом Німеччини і прокласти асфальт на дорозі, де будуть їздити машини. Водночас бруківку хочуть зберегти на місцях для паркування. Також бруківкою можуть прокласти тротуари. Окрім того, площу перед костелом Ольги та Єлизавети планують зробити пішохідною.

За вулицю Шевченка у місті планували братися ще у 2017 році, навіть передбачили кілька мільйонів у міському бюджеті (решта – ЄІБ). Проте згодом цю стрічку з бюджету пере направили, а міський голова Львова пояснив: поки вулицю активно забудовують, ремонтувати її немає сенсу.

«Зараз там ведеться житлове будівництво. Було би не по-господарськи щось там зараз робити. Ця вулиця входить у той перелік, які фінансуватимуться за кошти Європейського банку. Цього року ми завершимо проект, а наступного почнемо будівництво», – зазначив А. Садовий.

Проте на 2018 рік у бюджеті розвитку передбачено кошти на проект для цієї вулиці, самі ремонтні роботи переносять уже на 2019 рік.

Детальніше про ремонти вулиць, які проводитимуться у місті в 2018 році ми писали тут.