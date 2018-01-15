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У школі на Сихові через кір продовжили канікули

Соломія Головіна

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У одній з шкіл на Сихові оголошено карантин через велику кількість хворих на кір. Про це сьогодні, 15 січня, під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як він зазначив, у школі захворіло 9 осіб.

Водночас Андрій Садовий зауважив, що всього у Львові на сьогоднішній день зафіксовано 74 випадки захворювання на кір. «З них 49 – діти, але не всі шкільного віку», – додав мер.

«Я вважаю, що і школи, і садочки мають працювати у звичному режимі. А ті школи, де є перевищений бар’єр, нині, до речі, маємо одну школу на Сихові, де захворіло 9 людей, там є карантин, треба серйозно досліджувати такі ситуації», – зазначив він.

Згодом у прес-службі міської ради Львова уточнили, що школу не закрили на карантин, а лише продовжили для учнів канікули.

Нагадаємо, на Львівщині планують обмежити у навчанні школярів, які не щепленні від кору.

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