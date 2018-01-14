Левко Прокіпчук: «Затримки з пропуском автобусів на кордоні – наслідок «ручного» введення митниками інформації про пасажирів»

Керівник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук про те, чи стануть меншими черги на кордоні після змін митних правил:

«Зовсім нещодавно, будучи в ефірі однієї з передач, присвяченій блокуванню доріг перед пунктами пропуску, на спростування позиції, що зміни законодавства мають призвести до зменшення черг, журналісти та жителі м.Рава-Руська засвідчили, що черги нікуди не зникли.

Сьогодні, переглянувши сюжет щодо затримок при пропуску рейсових автобусів, вирішив в чергове пояснити, що зміни в правилах оподаткування громадян при перетині кордону стали несподіванкою як для човників, так і для посадових осіб митниці. Адже, не здійснивши об’єднання баз даних прикордонників і митниці, не забезпечивши належного обміну даних між ними, фактично для виконання вимог закону не залишилось іншого виходу, як дублювання інформації про всіх осіб, які перетинають кордон митниками у своїх базах.

При чому, якщо прикордонники цю інформацію вносять автоматично з використанням зчитувачів паспортів, то митники, на жаль, вручну, молячись, щоб на 48 пасажирі база даних не зависла, і не прийшлось починати спочатку. Тому потрібно чесно визнати, що затримки, які виникають з пропуском автобусів – це наслідок внесення митницею вручну інформації про пасажирів.

При цьому аналогічна ситуація швидше за все найближчим часом складеться і на піших переходах.

Разом з тим, на мою думку, ці проблеми є тимчасовими, і не можуть бути обгрунтуванням для скасування згадуваних змін.

В першу чергу – це повинно бути сигналом для ДФС та ДПСУ щодо інтеграції баз даних. Вже майже рік триває експеримент у пункті пропуску «Нові Яриловичі-Нова Гута», який власне забезпечує уникнення дублювання при внесенні інформації прикордонниками та митниками. Сьогодні, як ніколи, цей експеримент слід поширити на всю Україну. В іншому разі позитивні зрушення, яких очікували туристи та звичайні подорожуючі від змін законодавства, можуть не настати.

Дуже багато людей під час радіо- та телепередач задають питання щодо розміру податків, які вони повинні заплатити в різних ситуаціях. При цьому, як правило, розрахована сума виходить меншою, ніж їм хтось десь пояснював. Аналогічна ситуація і з публікаціями, які доводиться уточнювати, щоб не було згодом непорозумінь та зайвих обурень. Для людей ці зміни не до кінця зрозумілі. Відповідно, виникла ідея створити електронний калькулятор, де кожен зміг би внести дані, а програма розрахувала на підставі цих даних суму податків до сплати (щось на зразок онлайн-калькулятора, що розраховує платежі при імпорті автомобілів). Якщо є ІТ-спеціаліст, готовий допомогти, прошу зголоситись. Можна було б зробити корисну річ, щоб людей не вводили в оману, у тому числі і посадові особи, адже іноді економічно вигідніше сплатити податки, ніж шукати якісь інші протизаконні шляхи».

Фото: lv.sfs.gov.ua