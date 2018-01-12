За 7,6 мільйонів львівські муніципали охоронятимуть 19 комунальних об’єктів

ЛКП «Муніципальна варта» охоронятиме 19 комунальних об’єктів у Львові. Відповідне рішення сьогодні, 12 січня, погодили на засіданні виконавчого комітету, передає кореспондент Львівського порталу.
Як зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль, загальна вартість здійснення охорони громадського порядку та безпеки за 12 місяців з врахуванням особливостей об’єктів становить 7,6 млн.
Перелік комунальних об’єктів Львівської міської ради, охорону громадського порядку та безпеки яких буде здійснювати Львівське комунальне підприємство “Муніципальна варта“ у 2018 році:
- Галицька районна адміністрація (вул. Ф. Ліста, 1)
- Личаківська районна адміністрація (вул. К. Левицького, 67)
- Франківська районна адміністрація (вул. Генерала Т. Чупринки, 85)
- Залізнична районна адміністрація (вул. І. Виговського, 34)
- Шевченківська районна адміністрація (вул. В. Липинського, 11)
- Сихівська районна адміністрація (просп. Червоної Калини, 66)
- Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (вул. В. Стефаника, 4)
- Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору» (просп. В. Чорновола, 45-Г)
- Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького (вул. Чернеча Гора, 1)
- ЛКП «Зелене місто» (вул. Т. Шевченка, 327-Г)
- ЛКП «Збиранка» (приміщення та територія полігону у с.Великі Грибовичі)
- Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг (просп. Червоної Калини, 72-А; вул. М. Хвильового, 14-А; вул. І. Виговського, 32)
- Львівська міська рада (пл. Ринок, 1)
- Управління державної реєстрації юридичного департаменту (вул. Городоцька, 299)
- Культурно-освітній центр ім. О. Довженка (просп. Червоної Калини, 81)
- ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради» (пл. Галицька, 15)
- Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг (вул. Т. Шевченка, 374
- Центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького (вул. Болгарська)
- Янівський цвинтар (вул. Т. Шевченка, 128)
Катерина Родак