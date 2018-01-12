За 7,6 мільйонів львівські муніципали охоронятимуть 19 комунальних об’єктів

ЛКП «Муніципальна варта» охоронятиме 19 комунальних об’єктів у Львові. Відповідне рішення сьогодні, 12 січня, погодили на засіданні виконавчого комітету, передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль, загальна вартість здійснення охорони громадського порядку та безпеки за 12 місяців з врахуванням особливостей об’єктів становить 7,6 млн.

Перелік комунальних об’єктів Львівської міської ради, охорону громадського порядку та безпеки яких буде здійснювати Львівське комунальне підприємство “Муніципальна варта“ у 2018 році: