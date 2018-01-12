У Львові посилять контроль за гучними закладами і любителями феєрверків

У Львову посилять роботу з закладами, де порушують режим тиші. Про це заявив заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак, передає кореспондент Львівського порталу.

«Є закон України, яким чітко визначено режим тиші у містах, є відповідна ухвала сесії міськради ще 2010 року про затвердження правил дотримання тиші у громадських місцях Львова, є також ухвала про заборону використання та реалізації піротехнічних засобів. Міська рада буде активізовувати роботу у ресторанах, які порушують режим тиші. Закликаємо мешканців повідомляти, якщо виявлять такі порушення», – зазначив він.

Посадовець також дав пораду мешканцям ,які полюбляють ферверки:

«Але також хочемо попередити мешканців щодо феєрверків: якщо комусь не вистачає адреналіну, то можу порадити короткий шлях – військкомат, там вас приймуть і дуже швидко направлять в зону АТО, де багато феєрверків, шуму, стрілянини. І там себе реалізовуйте. Є закон, є ухвала сесії, які є безумовними до виконання».

Нагадаємо, під час новорічних святкувань у Львові без проблем реалізовували заборонену піротехніку.