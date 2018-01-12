Дім Франка запрошує поринути у різдвяну містерію разом з колядою

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка запрошує львів’ян відвідати різдвяне дійство з піснями-колядками, а також майстер-клас із виготовлення «павука». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Так, 15 січня о 14.00 запрошуємо у Дім Франка на майстер-клас із виготовлення «павука». Раніше у прикарпатських селах напередодні різдвяних свят ставили не звичні тепер зелені ялинки, а «павуки» із соломи. Їх вважають символом Різдва і Всесвіту. Записатися на майстер-клас можна за тел. : 096-15-84-606.

Окрім цього спеціально до музею прибудуть 15 січня о 15.00 приїдуть колядники з Криворівні під орудою Василя Зеленчука. Скрипка, голоси, переливи дзвіночків, стогін трембіти, супроводжувані танцювальними рухами чоловіків вичакловують майже містичну атмосферу. І все це ви зможете почути і побачити у Домі Франка – не обов’язково їхати у Криворівню.

А ще працівники Дому Франка приготували сюрприз для своїх друзів – вертеп. Отож, львів’ян апрошують 16 січня о 16.00 на веселе різдвяне дійство з піснями-колядками, жартами, короткою виставою.