ОСТАННІ НОВИНИ

Дім Франка запрошує поринути у різдвяну містерію разом з колядою

Дарина Смеречанська

|

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка  запрошує львів’ян відвідати різдвяне дійство з піснями-колядками, а також майстер-клас із виготовлення «павука». Про це Львівському порталу повідомили  організатори.

 

Так, 15 січня о 14.00 запрошуємо у Дім Франка на майстер-клас із виготовлення «павука». Раніше у прикарпатських селах напередодні різдвяних свят ставили не звичні тепер зелені ялинки, а «павуки» із соломи. Їх вважають символом Різдва і Всесвіту. Записатися на майстер-клас можна за тел. : 096-15-84-606.

Окрім цього спеціально до музею прибудуть 15 січня о 15.00 приїдуть колядники з Криворівні під орудою Василя Зеленчука. Скрипка, голоси, переливи дзвіночків, стогін трембіти, супроводжувані танцювальними рухами чоловіків  вичакловують майже містичну атмосферу. І все це ви зможете почути і побачити у Домі Франка – не обов’язково їхати у Криворівню.

А ще працівники Дому Франка приготували сюрприз для своїх друзів – вертеп. Отож, львів’ян апрошують 16 січня о 16.00 на веселе різдвяне дійство з піснями-колядками, жартами, короткою виставою.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?
Катерина Родак
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?

У 2018 році на мешканців Львова чекають нові ремонтні роботи на вулицях міста. Цього року у місті налаштовані таки взяти...

Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...