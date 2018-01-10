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Весною стартує реставрація Підгорецького замку

Катерина Родак

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Небайдужі благодійники зібрали більше 230 тисяч гривень на відновлення Підгорецького замку.

 

Як повідомили Львівському порталу ініціатори збору коштів – БФ «Софос», збір було завершено 25 грудня 2017 року та сума збору склала 238 367 грн., що є 110% від початкового кошторису.

Кошти будуть спрямовані на відновлення балконної групи другого поверху північно – східної частини замку. Підготовчі роботи та виготовлення кам’яних елементів вже розпочаті, а безпосередні роботи по встановленню нових елементів балкону почнуться весною в теплу та суху погоду.

«Ту частину коштів, що зібрані понад 100%, плануємо направити на замовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію паркових будинків на першій терасі Підгорецького палацу, або на нагальні ремонтні роботи у палаці», – зазначають благодійники.

Це перший в Україні проект збору коштів засобом народного фінансування на відновлення архітектурної пам’ятки державного значення.

Посилання на проект: http://na-starte.com/project/vidnovlennya-pidgoretskogo-zamku

Детальніше про цей унікальний проект ми писали тут.

 

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