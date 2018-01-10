Смертельна ДТП на трасі Львів-Краковець: «Мітсубісі» зіткнувся з «ВАЗом»

У Яворівському районі внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув водій.

Як повідомили Львівському порталу у відділі комунікації Нацполіції Львівщини, ще четверо осіб отримали тілесні ушкодження.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 10 січня, о 5.30 на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Когути, Яворівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «Мітсубісі Карізма», яким керував 27-річний мешканець Яворівського району, та автомобіля «ВАЗ 2106» під керуванням жителя Києва.

Від отриманих травм водій «ВАЗу» помер на місці події, четверо його пасажирів віком 21-22 роки, жителі Рівненської, Хмельницької та Вінницької областей, а також Яворівського району, отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція, соцмережі