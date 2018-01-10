ОСТАННІ НОВИНИ

Смертельна ДТП на трасі Львів-Краковець: «Мітсубісі» зіткнувся з «ВАЗом»

Катерина Родак

|

У Яворівському районі внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув водій.

Як повідомили Львівському порталу у відділі комунікації Нацполіції Львівщини, ще четверо осіб отримали тілесні ушкодження.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 10 січня, о 5.30 на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Когути, Яворівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «Мітсубісі Карізма», яким керував 27-річний мешканець Яворівського району, та автомобіля «ВАЗ 2106» під керуванням жителя Києва.

Від отриманих травм водій «ВАЗу» помер на місці події, четверо його пасажирів віком 21-22 роки, жителі Рівненської, Хмельницької та Вінницької областей, а також Яворівського району, отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція, соцмережі

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...