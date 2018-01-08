У центрі Львова юнак на авто збив двох туристок

У Львові водій легковика вчинив наїзд на жінку та восьмирічну дівчинку. Внаслідок ДТП обидві потерпілі отримали тілесні ушкодження і були доставлені до медичних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, 7 січня о 21.12 у Галицький відділ поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Під Дубом 21-річний водій автомобіля «GEELY CK» вчинив наїзд на пішоходів – 8-річну полтавчанку та 35-річну жительку Києва.

Дівчинка доставлена у міську дитячу клінічну лікарню, де у неї діагностували закритий перелом стегнової кістки. Жінка госпіталізована у травматологію з переломами гомілки.

Працівники поліції з’ясовують обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.