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У центрі Львова юнак на авто збив двох туристок

Омелян Шевчук

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У Львові водій легковика вчинив наїзд на жінку та восьмирічну дівчинку. Внаслідок ДТП обидві потерпілі отримали тілесні ушкодження і були доставлені до медичних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, 7 січня о 21.12 у Галицький відділ поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Під Дубом 21-річний водій автомобіля «GEELY CK» вчинив наїзд на пішоходів – 8-річну полтавчанку та 35-річну жительку Києва.

Дівчинка доставлена у міську дитячу клінічну лікарню, де у неї діагностували закритий перелом стегнової кістки. Жінка госпіталізована у травматологію з переломами гомілки.

Працівники поліції з’ясовують обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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