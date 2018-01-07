У Львові з моста стрибнув 25-річний дніпрянин: хлопець не вижив

У Львові на вул. Шевченка, 154 з мосту впав мешканець міста Дніпра. Смерть наступила в машині швидкої медичної допомоги. Про це повідомили у прес-службі міської ради Львова.

Відомо, що чоловікові було 25 років. Деталі події з`ясовують.