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15-річна львів’янка приготувала рекордно маленький торт «Спартак»

Катерина Родак

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15-річна школярка зі Львова приготувала найменший в Україні торт. Рекорд зафіксували у Книзі рекордів України.

 

Як повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Ветрова, розмір торта- менше горошини.

«Тортик для Дюймовочки розміром менше горошини приготувала 15-річна школярка зі Львова Неля Мирон. Це – міні-копія популярного торту «Спартак», тож, за всіма правилами кулінарних рекордів, дівчинка готувала його у чіткій відповідності до рецептури: він складається з 3 коржів, для змащування яких знадобилася краплина заварного крему та пів-краплини шоколадної глазурі», – повідомила вона.

Готувалась гастрономічна мініатюра 5 годин. Розмір тортика – 7,76 мм, тож експертам довелося робити його заміри електронним прибором. Кулінарний рекорд увійшов до категорії «Найменші об’єкти».

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