Львів’ян кличуть на «Різдво в Гаю». Програма заходів

7-9 січня 2018 року у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, як і кілька років поспіль, святкуватимуть «Різдво в Гаю». Традиційно відкриють свої двері садиби Музею, де відбуватимуться майстер-класи, читання різдвяних казок, гості спільно колядуватимуть від хати до хати, що створить особливу родинну атмосферу.

Впродовж трьох святкових днів усі охочі зможуть навчитися створювати ляльки-мотанки, дідушки, різдвяні павуки з соломи, відвідати майстер-класи із ковальського мистецтва, скуштувати хліба, випеченого в старовинній печі, почути про давні звичаї святкування Різдва та приготування традиційних різдвяних страв.

Також в Музеї розгорнеться Ярмарок, на якому щедро частуватимуть численними різдвяними стравами: медовою кутею, пампушками, духмяним узваром та іншими смаколиками.

Три дні святкувань із 12.00 до 18.00.

ПРОГРАМА

Кожного дня (7, 8, 9 січня) колядуємо разом із гуртом автентичної музики «Коралі», які водитимуть ватаги колядників від хати до хати на Різдво в Гаю.

Хата зі с. Орявчик, 1792 рік – Садиба, де файно колядують та частують пампушками.

Хата зі с. Тухолька – Садиба музики. Виставка автентичних музичних інструментах.

Хата с. Либохора, 1812 рік – Вертепна галявина. Виступи вертепів та театралізовані дійства, Олійня с. Головецько.

Хата зі с. Орявчик 1860 року – Майстер-класи із виготовлення дідухів та павуків із соломи.

ШКОЛА с. Бусовисько, 1880 рік – Майстер-класи зі створення ляльки-мотанки.

Хата с. Мшанець, 1920 рік – Обрядово-театралізоване дійство «На Святвечір до родини».

Хата с. Синевірська – «У щедрої господині».

Кузня та козацька слобода – Частуємо кулішем та козацькими смаколиками.

Галявина біля церкви с. Кривка – Головна сцена «Різдва в Гаю»: театралізовані дійства, виступи етно-гуртів, спільна коляда.

Катання на конях. Пампухова хата. Зимові ігри та забави.

ГОЛОВНА СЦЕНА

7 СІЧНЯ

13.00 – 13.10 Спільна коляда з пані Пампуховою

13.10 – 13.40 Колядуємо разом із хоровою капелою «Дударик»

13.40 – 14.30 Виступ вокальної студії «СЛАВА»

14.30 – 16.00 Різдвяні віншування

16.00 – 17.00 Виступ на головній сцені всіх учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

8 СІЧНЯ

13.00 – 13.10 Спільна коляда з пані Пампуховою

13.10 – 13.50 Виступ вокальної студії «Слава»

13.50 – 15.10 Виступ гурту «Торбан»

15.10 – 15.50 Виступ етно-гурту «Жива»

15.50 – 16.30 Виступ капели бандуристок «Дзвінга»

16.30 – 17.00 Виступ вокального дуету «Двійко»

17.00 – 17.15 Виступ на головній сцені всіх учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

9 СІЧНЯ

13.00 – 13.10 Спільна коляда з пані Пампуховою

13.10 – 14.40 Різдвяні віншування

14.40 – 14.55 Виступ жіночого квартету «Дивоцвіт» (Народний дім Зимної Води)

14.55 – 15.55 Виступ народного ансамблю пісні і танцю «Черемош» (ЛНУ ім. Івана Франка)

15.55 – 16.25 Колядуємо разом із хоровою капелою «Дударик»

16.30 – 17.00 Виступ вокального дуету «Двійко»

17.00 – 17.15 Виступ на головній сцені всіх учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

ВЕРТЕПНА ГАЛЯВИНА

7 СІЧНЯ

14.00 – 14.30 Виступ учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

14.00 – 14.15 Вертеп «Різдво у Львові»

14.30 – 15.00 Вертепу театру «Мета»

15.00 – 15.15 Дитячий вертеп пані Олександри

8 СІЧНЯ

13.00 – 13.30 Вертеп від церкви Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

13.30 – 14.00 Вертеп ГО «Самооборона» (м. Яворів)

14.00 – 14.30 Виступ учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

15.00 – 15.40 Вертеп дитячої залізниці

15.50 – 16.05 Вертеп «Ісус Христос наш спаситель»

16.30 – 17.00 Вертеп майстерні «Мистецький простір»

9 СІЧНЯ

13.00 – 13.30 Вертеп Підбузької недільної школи «Різдвяні історії»

13.30 – 14.00 Вертеп «Різдвяна зірка» (Народний музичний театр Погулянка)

14.10 – 14.40 Вертеп дитячої школи мистецтв №5

14.50 – 15.30 Виступ учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

15.30 – 16.00 Вертеп театру «Живаго»

16.00 – 16.30 Вертеп театральної студії «Сreative Space»

16.30 – 17.00 Вертеп народного ансамблю пісні і танцю «Черемош» (ЛНУ ім. Івана Франка)