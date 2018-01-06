Львів’ян кличуть на «Різдво в Гаю». Програма заходів

7-9 січня 2018 року у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, як і кілька років поспіль, святкуватимуть «Різдво в Гаю». Традиційно відкриють свої двері садиби Музею, де відбуватимуться майстер-класи, читання різдвяних казок, гості спільно колядуватимуть від хати до хати, що створить особливу родинну атмосферу.
Впродовж трьох святкових днів усі охочі зможуть навчитися створювати ляльки-мотанки, дідушки, різдвяні павуки з соломи, відвідати майстер-класи із ковальського мистецтва, скуштувати хліба, випеченого в старовинній печі, почути про давні звичаї святкування Різдва та приготування традиційних різдвяних страв.
Також в Музеї розгорнеться Ярмарок, на якому щедро частуватимуть численними різдвяними стравами: медовою кутею, пампушками, духмяним узваром та іншими смаколиками.
Три дні святкувань із 12.00 до 18.00.
ПРОГРАМА
Кожного дня (7, 8, 9 січня) колядуємо разом із гуртом автентичної музики «Коралі», які водитимуть ватаги колядників від хати до хати на Різдво в Гаю.
Хата зі с. Орявчик, 1792 рік – Садиба, де файно колядують та частують пампушками.
Хата зі с. Тухолька – Садиба музики. Виставка автентичних музичних інструментах.
Хата с. Либохора, 1812 рік – Вертепна галявина. Виступи вертепів та театралізовані дійства, Олійня с. Головецько.
Хата зі с. Орявчик 1860 року – Майстер-класи із виготовлення дідухів та павуків із соломи.
ШКОЛА с. Бусовисько, 1880 рік – Майстер-класи зі створення ляльки-мотанки.
Хата с. Мшанець, 1920 рік – Обрядово-театралізоване дійство «На Святвечір до родини».
Хата с. Синевірська – «У щедрої господині».
Кузня та козацька слобода – Частуємо кулішем та козацькими смаколиками.
Галявина біля церкви с. Кривка – Головна сцена «Різдва в Гаю»: театралізовані дійства, виступи етно-гуртів, спільна коляда.
Катання на конях. Пампухова хата. Зимові ігри та забави.
ГОЛОВНА СЦЕНА
7 СІЧНЯ
13.00 – 13.10 Спільна коляда з пані Пампуховою
13.10 – 13.40 Колядуємо разом із хоровою капелою «Дударик»
13.40 – 14.30 Виступ вокальної студії «СЛАВА»
14.30 – 16.00 Різдвяні віншування
16.00 – 17.00 Виступ на головній сцені всіх учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»
8 СІЧНЯ
13.00 – 13.10 Спільна коляда з пані Пампуховою
13.10 – 13.50 Виступ вокальної студії «Слава»
13.50 – 15.10 Виступ гурту «Торбан»
15.10 – 15.50 Виступ етно-гурту «Жива»
15.50 – 16.30 Виступ капели бандуристок «Дзвінга»
16.30 – 17.00 Виступ вокального дуету «Двійко»
17.00 – 17.15 Виступ на головній сцені всіх учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»
9 СІЧНЯ
13.00 – 13.10 Спільна коляда з пані Пампуховою
13.10 – 14.40 Різдвяні віншування
14.40 – 14.55 Виступ жіночого квартету «Дивоцвіт» (Народний дім Зимної Води)
14.55 – 15.55 Виступ народного ансамблю пісні і танцю «Черемош» (ЛНУ ім. Івана Франка)
15.55 – 16.25 Колядуємо разом із хоровою капелою «Дударик»
16.30 – 17.00 Виступ вокального дуету «Двійко»
17.00 – 17.15 Виступ на головній сцені всіх учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»
ВЕРТЕПНА ГАЛЯВИНА
7 СІЧНЯ
14.00 – 14.30 Виступ учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»
14.00 – 14.15 Вертеп «Різдво у Львові»
14.30 – 15.00 Вертепу театру «Мета»
15.00 – 15.15 Дитячий вертеп пані Олександри
8 СІЧНЯ
13.00 – 13.30 Вертеп від церкви Віри, Надії, Любові та їх матері Софії
13.30 – 14.00 Вертеп ГО «Самооборона» (м. Яворів)
14.00 – 14.30 Виступ учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»
15.00 – 15.40 Вертеп дитячої залізниці
15.50 – 16.05 Вертеп «Ісус Христос наш спаситель»
16.30 – 17.00 Вертеп майстерні «Мистецький простір»
9 СІЧНЯ
13.00 – 13.30 Вертеп Підбузької недільної школи «Різдвяні історії»
13.30 – 14.00 Вертеп «Різдвяна зірка» (Народний музичний театр Погулянка)
14.10 – 14.40 Вертеп дитячої школи мистецтв №5
14.50 – 15.30 Виступ учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»
15.30 – 16.00 Вертеп театру «Живаго»
16.00 – 16.30 Вертеп театральної студії «Сreative Space»
16.30 – 17.00 Вертеп народного ансамблю пісні і танцю «Черемош» (ЛНУ ім. Івана Франка)
Соломія Григор'єва