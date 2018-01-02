У Львові безкоштовно вчитимуть правильно поводитися із собаками

13 січня у Львові пройде семінар «Собака в домі», де безкоштовно пояснять, як правильно доглядати за чотирилапими, чим їх годувати та як знайти з ними порозуміння. Захід відбудеться з адресою вул. Винниченка, 20а.

Так, «Міжнародна асоціація собаківників» (МАС), разом з міжнародним часописом для собакарів – фахівців та аматорів «Твоє собаче діло» та програмою ТБ «Планета собак» продовжує цикл науково-просвітницьких семінарів-промоушенів, що мають на меті нагадати людям про важливість порозуміння «з тими, кого колись приручили».

Тема заходу – «Собака в домі». В ній експерти намагатимуться:

– підказати майбутнім власникам, як серед розмаїття порід вибрати пса аби життя в подальшому було не тільтки приємним, а й комфортним;

– навчити, як правильно облаштувати собаче місце у життєвому просторі людини;

– переконати, що меню пса складається не тільки з каші «на кістках» та залишків їжі після людської трапези;

– допомогти зрозуміти, чого від людини очікує чотирилапий улюбленець, коли поводить себе так або інакше в звичайній побутовій ситуації;

– детально пояснити, що тільки поглянувши на світ очима собаки, людина здатна буде зрозуміти до кінця сенс виразу щасливого співіснування – «КОНТАКТ, ЛЮБОВ І ДИСЦИПЛІНА!»

Поважний гість і співдоповідач – президент МАС, головний редактор міжнародного часопису для собакарів – фахівців та аматорів «Твоє собаче діло», автор та ведучий ТБ програми «Планета собак» ПАВЛО ЛЄЩИНСЬКИЙ.