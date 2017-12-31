На кордоні у Львівській області впіймали одну з найбільших груп нелегалів у 2017 році

Прикордонники Львівського загону затримали одну з найбільших груп незаконних мігрантів у 2017 році. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного регіонального управління ДПСУ.

Так, учора прикордонним нарядом відділу «Павловичі» Львівського загону на контрольному посту автомобільної дороги Пісочне-Шахтарі, що на Львівщині, поблизу лінії державного кордону України зупинено два автомобілі, а саме – «Форд» польської реєстрації та «Крайслер» литовської реєстрації.

Цими транспортними засобами українець та грузин, які мали при собі документи, перевозили 1 громадянина України, 1 громадянина РФ та 10 громадян В’єтнаму. У нашого співвітчизника та росіянина були в наявності документи, а у громадян В’єтнаму, з яких 7 чоловіків та 3 жінки, паспортних документів не було.

Осіб доставлено до прикордонного підрозділу, тривають перевірочні заходи.

Фото: ДПСУ