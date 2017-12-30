У львівському кафе двоє осіб в масках влаштували розбій

Львівські патрульні знайшли двох чоловіків, причетних до розбою на вулиці Липинського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Так, вчора ввечері патрульні отримали повідомлення, про те що на вулиці Липинського двоє невідомих осіб в масках зайшли в кафе та вимагали від заявниці гроші. Потім вони витягнули предмет схожий на пістолет та пригрозили жінці.

Коли чоловіки втекли, потерпіла зателефонувала на телефон 102 та надала опис злочинців.

Всі екіпажі патрульної поліції отримали орієнтування. Згодом один з них виявив на проспекті Чорновола двох осіб, які підходили по опису. Чоловіків зупинили, при собі в них виявили маски на обличчя. Заборонених предметів при них не було. Осіб перевірили в базі даних, один з них вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку з проникненням. Справу передали слідчим Шевченківського відділу поліції.