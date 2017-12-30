ОСТАННІ НОВИНИ

У львівському кафе двоє осіб в масках влаштували розбій

Дарина Смеречанська

|

Львівські патрульні знайшли двох чоловіків, причетних до розбою на вулиці Липинського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

 

Так, вчора ввечері патрульні отримали повідомлення, про те що на вулиці Липинського  двоє невідомих осіб в масках зайшли в кафе та вимагали від заявниці гроші. Потім вони витягнули предмет схожий на пістолет та пригрозили жінці.

Коли чоловіки втекли, потерпіла зателефонувала на телефон 102 та надала опис злочинців.

Всі екіпажі патрульної поліції отримали орієнтування. Згодом один з них виявив на проспекті Чорновола двох осіб, які підходили по опису. Чоловіків зупинили, при собі в них виявили маски на обличчя. Заборонених предметів при них не було. Осіб перевірили в базі даних, один з них вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку з проникненням. Справу передали слідчим Шевченківського відділу поліції.

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...