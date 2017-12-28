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Львівський аеропорт зустрічає пасажирів оркестром та «Щедриком»

Соломія Григор'єва

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У Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького відбувся традиційний флешмоб до новорічно-різдвяних свят. Духовний оркестр «Львівські фанфари» дитячої школи мистецтв № 5 виконав найкращі різдвяні хіти, чим дуже підняли настрій усім відвідувачів аеропорту, передає кореспондент Львівського порталу.

Художній керівник оркестру «Львівські фанфари» Андріян Леськів розповів, що для цього дійства його вихованці розівчили найвідоміші хіти як України, та і цілого світу.

«Для нас дуже велика честь виступати в Львівському аеропорту, зустрічати гостей та проводжати львів’ян, які кудись летять. Для сьогоднішнього виступу ми підготували спеціальну програму: всесвітньо відомі хіти (як ABBA – Happy New Year) та українські твори ( «Щедрик» в роковому виконанні та колядка «Во Вифлеємі нині новина» в трошки латино-американському стилі)», – розповів Андріян Леськів.

«Дуже приємно, що такі гарні флешмоби вже стають для нас звичкою. Аеропорт – це дуже романтичне місце (тут люди прилітають, відлітають, зустрічають, проводжають), тому для нас дуже приємно, що наші пасажири можуть отримати тут таку позитивну емоцію», – зазначила , генеральний директор аеропорту «Львів» Тетяна Романовська.

Фото і відео: Львівський портал

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