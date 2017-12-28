Держава профінансувала випуск п’яти тисяч дисків «Пісні Війни»

Ініціатор соціально-мистецького проекту «Пісні Війни» Галина Гузьо на своїй сторінці у Facebook повідомила про те, що другий 5-тисячний тираж компакт-диску #ПісніВійни віддали в друк, проте цього разу його профінансувала держава.

«Вчора разом із «Наш Формат» ми відправили в друк ще 5 000 примірників унікального для України компакт-диску #ПісніВійни! Це означає, що ще, як мінумум (бо ж диск слухає не одна людина) п’ять тисяч воїнів, волонтерів, небайдужих українців зможуть мати альбом сучасних фронтових пісень! Пісень, народжених там і тоді, коли людина опиняється на межі між життям і смертю, але продовжує боронити рідну землю. І такий подарунок усім нам – авторам та творцям проекту #ПісніВійни, всім його меценатам та вболівальникам – став можливий завдяки підтримці Міністерства культури України та Генеральний штаб ЗСУ: другий 5-тисячний тираж нашого CD буде виданий уже не за кошти небайдужих меценатів, які ми понад рік збирали з миру по нитці, а за державні кошти», – написала Галина Гузьо.

Зазначимо, що Соціально-мистецький проект #ПісніВійни – масштабна громадська ініціатива, завданням якої є пошук та запис на професійній студії звукозапису пісень, створених українськими воїнами, які воювали та досі воюють на сході України. Надзавдання проекту – зберегти сучасну україномовну військову пісню як у контекстах музичної культури й патріотичного виховання, так і в контексті історії України.