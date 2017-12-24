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У християн західного обряду нині Святвечір

Соломія Григор'єва

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Католицький світ в передчутті Різдва: у християн західного обряду нині Святий Вечір.

 

У християн західного обряду 25 грудня вперше є офіційним вихідним днем, тому Різдво для українських римо-католиків цьогоріч особливе. Кожен зможе зустріти його в родинному колі – без відгулів за свій рахунок та клопотів із відпусткою.

На стіл у Святвечір римо-католики готують 12 пісних страв, включно з кутею, а також діляться оплатком – прісним хлібом із води і борошна. Перед трапезою обов’язково читають молитву. Після – гуртом співають колядки.

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