Де у Львові безкоштовно зустріти Новий рік: три найкращі локації

Зустріти Новий рік у Львові безкоштовно можна на трьох різних локаціях. На кожній з них буде своя цікава програма, передає Львівський портал.

Перша локація буде на проспекті Свободи біля головної ялинки міста. Львів’ян і гостей міста дивуватимуть неймовірним 3D-маппінг шоу на фасаді Оперного театру. Ну й, звісно ж, поруч безперервно працюватиме Різдвяний ярмарок, тому ніхто не залишиться голодним.

Друга локація – новорічна вечірка у парку імені Богдана Хмельницького (Парк культури). Організатори обіцяють там запальні танці, виступи гуртів та live musiс, привітання і включення з цілого світу і дискотеку від найвідоміших діджеїв Галичини. Початок насиченої програми – 31-го грудня о 21:00.

Третя локація – дворик Палацу мистецтв. Щоправда, наразі невідомо, що саме там буде відбуватись… Проте однозначно буде цікаво.