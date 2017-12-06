49 бійців АТО зі Львова отримають по 100 тисяч гривень

У межах «Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції», зараз 49 учасників АТО отримають одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. Сьогодні виконавчий комітет ухвалив рішення про виділення з міського бюджету на ці потреби 4 млн. 900 тис. грн, повідомляє прес-служба міськради Львова.

Так, зараз допомогу отримають:

1 Репецький Володимир Антонович 2 Саврук Роман Степанович 3 Амбросенков Андрій Володимирович 4 Гнатюк Олексій Михайлович 5 Довгун Олег Васильович 6 Мусійовський Олег Володимирович 7 Прусак Тарас Володимирович 8 Ушкало Віктор Петрович 9 Шот Юрій Вікторович 10 Деревко Роман Олексійович 11 Капраль Назарій Іюрівич 12 Старосілець Микола Євстахійович 13 Тиховецький Богдан Михайлович 14 Яринич Юрій Васильович 15 Баран Іван Іванович 16 Біленко Сергій Володимирович 17 Боньковський Данило Олегович 18 Боньковський Максим Олегович 19 Гороний Віталй Тарасович 20 Гузар Андрій Степанович 21 Зуб Михайло Володимирович 22 Іванюк Володимир Володимирович 23 Остапчук Петро Анатолійович 24 Панчишин Віктор Ігорович 25 Пікулицький Назарій Ігорович 26 Пшик Степан Степанович 27 Смага Іван Тарасович 28 Хижняк Антон Іванович 29 Аллеров Владислав Юрійович 30 Бороздюк Ігор Богданович 31 Лобанов Дмитро Геннадійович 32 Лободін Олександр Юрійович 33 Остапчук Василь Іванович 34 Радчук Степан Петрович 35 Співак Едуард Миколайович 36 Худевич Андрій Васильович 37 Чабан Олександр Миколайович 38 Шуляк Павло Вікторович 39 Яріш Юрій Іванович 40 Андріянов Віктор Володимирович 41 Грем Ярослав Михайлович 42 Маруняк Юрій Орестович 43 Орлов Сергій Сергійович 44 Плюта Віталій Васильович 45 Собешкевич Олег Федорович 46 Строцький Ростислав Володимирович 47 Фесюк Валерій Олексійович 48 Хандога Андрій Андрійович 49 Чаниж Андрій Васильович

Додамо, що Львів – єдине місто в Україні, яке надає бійцям АТО матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. грн. Вже 760 бійців АТО у Львові отримали одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. у межах «Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції». Згідно з Програмою, у 2017 році одноразова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань передбачена для 1000 учасників АТО, як і кожного наступного року (до 2020 року).

Детальну інформацію про те, хто має право отримати одноразову допомогу у розмірі 100 тис. грн., черговість її отримання та перелік необхідних документів, які для отримання допомоги потрібно подати на розгляд громадської комісії із захисту інтересів учасників антитерористичної операції, що діє при Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, можна дізнатись тут (ухвала № 4520 від 23.04.2015): http://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/91c21bb29b2b4f47c22571340037f910/be781422add238f0c2257e430026842f?OpenDocument