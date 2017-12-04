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Сестри Музичук увійшли у десятку кращих шахістів світу

Вероніка Рой

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Чотири рази на рік Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) презентує оновлений міжнародний рейтинг-лист. Тож і 1 грудня 2017 року світова шахова спільнота дізналася про зміни у співвідношенні сил кращих майстрів шахової гри. У новому рейтингу ФІДЕ Анна і Марія Музичук увійшли у десятку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У першу десятку списку серед жінок, як і раніше, входять дві українки, представниці Львівщини – Анна Музичук (коефіцієнт – 2 582) та її молодша сестра, екс-чемпіонка світу Марія Музичук (2 544), які посідають друге та шосте місця відповідно.

А очолює міжнародний жіночий рейтинг чинна чемпіонка світу китаянка Хоу Іфань (2 680). У ТОП-100 шахісток світу, окрім сестер Музичук, ще п’ятеро представниць України, в т.ч. ще одна представниця Львівщини Наталія Букса:

  1. Наталія Жукова (2 444),
  2. Інна Гапоненко (2 435),
  3. Анна Ушеніна (2 416),
  4. Наталія Букса (2 385),
  5. Тетяна Василевич (2 360).

В рейтингу серед чоловіків лідирує чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен (2 837). У світову сотню входять вісім шахістів України, з-поміж яких троє представників Львівщини, а кращий серед них – Василь Іванчук (2 726) посідає 28-е місце. Решта українців займають такі місця:

  1. Павло Ельянов (2 711),
  2. Юрій Кузубов (2 699),
  3. Руслан Пономарьов (2 694),
  4. Юрій Криворучко (2 689),
  5. Мартин Кравців (2 672),
  6. Олександр Моїсеєнко (2 667),
  7. Антон Коробов (2 652).

 

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