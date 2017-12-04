Сестри Музичук увійшли у десятку кращих шахістів світу

Чотири рази на рік Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) презентує оновлений міжнародний рейтинг-лист. Тож і 1 грудня 2017 року світова шахова спільнота дізналася про зміни у співвідношенні сил кращих майстрів шахової гри. У новому рейтингу ФІДЕ Анна і Марія Музичук увійшли у десятку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У першу десятку списку серед жінок, як і раніше, входять дві українки, представниці Львівщини – Анна Музичук (коефіцієнт – 2 582) та її молодша сестра, екс-чемпіонка світу Марія Музичук (2 544), які посідають друге та шосте місця відповідно.

А очолює міжнародний жіночий рейтинг чинна чемпіонка світу китаянка Хоу Іфань (2 680). У ТОП-100 шахісток світу, окрім сестер Музичук, ще п’ятеро представниць України, в т.ч. ще одна представниця Львівщини Наталія Букса:

Наталія Жукова (2 444), Інна Гапоненко (2 435), Анна Ушеніна (2 416), Наталія Букса (2 385), Тетяна Василевич (2 360).

В рейтингу серед чоловіків лідирує чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен (2 837). У світову сотню входять вісім шахістів України, з-поміж яких троє представників Львівщини, а кращий серед них – Василь Іванчук (2 726) посідає 28-е місце. Решта українців займають такі місця: