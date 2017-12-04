Сестри Музичук увійшли у десятку кращих шахістів світу

Чотири рази на рік Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) презентує оновлений міжнародний рейтинг-лист. Тож і 1 грудня 2017 року світова шахова спільнота дізналася про зміни у співвідношенні сил кращих майстрів шахової гри. У новому рейтингу ФІДЕ Анна і Марія Музичук увійшли у десятку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
У першу десятку списку серед жінок, як і раніше, входять дві українки, представниці Львівщини – Анна Музичук (коефіцієнт – 2 582) та її молодша сестра, екс-чемпіонка світу Марія Музичук (2 544), які посідають друге та шосте місця відповідно.
А очолює міжнародний жіночий рейтинг чинна чемпіонка світу китаянка Хоу Іфань (2 680). У ТОП-100 шахісток світу, окрім сестер Музичук, ще п’ятеро представниць України, в т.ч. ще одна представниця Львівщини Наталія Букса:
- Наталія Жукова (2 444),
- Інна Гапоненко (2 435),
- Анна Ушеніна (2 416),
- Наталія Букса (2 385),
- Тетяна Василевич (2 360).
В рейтингу серед чоловіків лідирує чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен (2 837). У світову сотню входять вісім шахістів України, з-поміж яких троє представників Львівщини, а кращий серед них – Василь Іванчук (2 726) посідає 28-е місце. Решта українців займають такі місця:
- Павло Ельянов (2 711),
- Юрій Кузубов (2 699),
- Руслан Пономарьов (2 694),
- Юрій Криворучко (2 689),
- Мартин Кравців (2 672),
- Олександр Моїсеєнко (2 667),
- Антон Коробов (2 652).
Вероніка Рой