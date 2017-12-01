Ізоляторний завод заявив про тиск і шантаж з боку «Львівгазу»

Голова комісії фінансів та планування бюджету ЛМР Вікторія Довжик повідомила про незрозумілу ситуацію, яка сьогодні склалась на підприємстві «Львівська ізоляторна компанія», коли компанію змусили підписати угоду на постачання газу за завищеною ціною на користь приватної компанії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

«Сьогодні, 1 грудня, о 13.30 год представники компанії «Львівгаз» намагалися незаконно, без будь-яких попереджень, спробували перекрити безперебійне постачання природнього газу на єдиного в Україні виробника скляних підвісних ізоляторів «Львівську ізоляторну компанію», що могло призвести до надзвичайної ситуації на підприємстві. Представники «Львівгаз» відмовились показувати відповідні документи на проведення цих робіт. Підприємство не було проінформовано про проведення будь-яких робіт зі сторони представників «Львівгаз». Але, як виявилось пізніше, ці дії зі сторони «Львівгаз» були зумовлені спробою тиску на нашу компанію, щоб змусити підписати угоду на постачання газу за завищеною ціною на користь приватної компанії, наближеної до керівництва «Львівгаз», – про це повідомили у Львівській ізоляторній компанії.

Нагадаємо, Львівська ізоляторна компанія розташована вул. Зеленій, 301.

Як уточнила Вікторія Довжик, голова комісії фінансів та планування бюджету ЛМР, станом на 18.30 год Львівська ізоляторна компанія змушена була підписати угоду на постачання газу.

«Керівництво компанії підписало цю угоду, щоб не зупиняти завод. Інакше було би зупинене обладнання, що могло призвести до небезпечної екологічної ситуації. Дикість цієї ситуації пояснити не можливо. Львівська ізоляторна компанія – це великий платник податків. Самі працівники підприємства 6 год стояли на морозі, щоб не дозволити підійти до станції і відімкнути подачу газу», – розповіла Вікторія Довжик.