У притулок «Домажир», що біля Львова, переселилась ведмедиця з Київщини

Учора, 29 листопада, до ведмежого притулку «Домажир» привезли нову жительку – Машутку з Київщини. Про це Львівському порталу повідомив заступник директора притулку «Домажир» Тарас Бойко.

«Її звати Машутка – це самиця. Їй десь до 15 років. Вона приїхала з Київської області, утримувалася на приватному дворі, і вона використовувалася для цькування мисливськими собаками. Учора вона приїхала. Ми запросили ветеринара з Німеччини, перевезли її. Зараз вона гуляє по адаптаційному вольєру, звикає до нових умов», – повідомив Тарас Бойко.

Він додав, що Машутка дуже худа, небагато важить та має проблеми із зубами.

На Машутку відвідувачі зможуть подивитися вже навесні 2018 року, оскільки в «Домажирі» вже завершився туристичний сезон 2017 року.