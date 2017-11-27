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У неділю до Львова привезуть Вифлеємський вогонь

Юлія Шпак

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Програма різдвяних святкувань у Львові розпочнеться зі світла Вифлеємського вогню. У неділю, 3 грудня, у надвечір’я свята Введення в Храм Пресвятої Богородиці, о 16.00 год. в Архикатедральному Соборі Святого Юра розпочнеться святкове Богослужіння – Велика Вечірня з Литією, під час якого зі святилища Собору буде винесено Вогонь, привезений напередодні з Вифлеєму. Про це Львівському порталу поідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Продовження свята буде на площі біля пам’ятника Митрополита Андрея Шептицького. Духовенство та усіх львів’ян і гостей міста щиро запрошують до участі у події.

«Вифлеємська зоря у нічному небі була дороговказом для трьох східних царів, які вирушили кожен зі свого міста, щоб зустрітися у вертепі, де спочив новонароджений Христос – Спаситель світу. Цьогоріч Львів, подібно як і колись три східні царі, вирушає у мандрівку до Христового Різдва зі світлом Вифлеємського вогню. Ця містерія пройде під промовистим гаслом «Зі світлом Вифлеєму до Христового Різдва», щоб з початком Різдвяного посту ми, як християнське суспільство міста Львова та нашої Львівської Архиєпархії, окрім святкових клопотів, розваг та ілюмінацій, подарунків і солодощів, не загубили справжню дорогу миру, правди та справедливості, дорогу до Вифлеєму. Розпочнімо цей особливий період приготування до Народження Господа нашого Ісуса Христа із світлом Вифлеємського вогню, щоб воно доторкнулось і зігріло кожного з нас, а головно, принесло у наш дім довгожданий мир», – зазначають у Соборі св. Юра.

Протягом всього Різдвяного періоду вогонь буде виставлений в Соборі  разом з Чудотворною Іконою Вифлеємської Божої Матері.

Різдвяна ж програма заходів у Львові буде повідомлена згодом.

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