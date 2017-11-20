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Львів’ян запрошують на великий прийом в Органному залі

Соломія Григор'єва

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Львівський будинок органної та камерної музики запрошую всіх бажаючих на Великий прийом. На один вечір органний зал перетворять на інтерактивний простір з добірною музикою, передає Львівський портал.

«Екскурсія всіма доступними закутками. Флюролюмінісцентна інсталяція від арт-платформи “ДИВИНА”. Гучно гратиме орган, у фойє звучатиме клавесин, ми запросити оркестр, приєднаються барокова труба, віолончель, віола да гамба, фортепіано… Увесь простір оживе тембрами різних інструментів. Відкрий для себе органний зал по-новому», – зазначають організатори.

Під час прийому виступатимуть: Надія Величко (орган), Анна Іванюшенко (клавенсин), Оксана Литвиненко (віолончель), Тарас Драк ( віола д’ амур), Андрій Макаревич (фортепіано), Андрій Наконечний (барокова труба), Оркестр барокової капели ЛНМА імені Миколи Лисенка.

Великий прийом в органному залі відбудеться вже цієї п’ятниці, 24 листопада, о 20:00.

ВХІД ВІЛЬНИЙ.

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