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У центрі Львова таки збудують нову церкву

Катерина Родак

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Сьогодні, 17 листопада, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив детальний план території у районі вул. Пекарської та вул. К. Левицького, який передбачає будівництво у подальшому церкви. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

За словами керівника міського управління архітектури та урбаністики Юліана Чаплінського, житлової забудови детальний план території не передбачає.

«Це було роблено детальний план на прохання церкви Київського патріархату з можливістю розташування в майбутньому церкви в зеленій зоні в центрі цього кварталу. Проїзд передбачений з колишньої військової частини – тепер це житловий квартал –  з вулиці Мечникова», – пояснив він.

«Містобудівельна рада ухвалила рішення, що може бути церква тільки за умови проведення всеукраїнського конкурсу», – додав він.

Відповідно до пояснювальної записки до проекту детального плану, тут передбачається будівництво сакральної споруди на площі 0,15 га. Також планується облагородження зеленої зони з поділом на функціональні зони: аванзона, зона тихого відпочинку, зона відпочинку і розваг, зона обслуговування, спортивна зона, господарська зона і зона експозиції.

Нагадаємо, що будівництво нової церкви у центрі Львова розділило мешканців на два фронти.

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