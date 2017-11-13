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У Червонограді учень обікрав вчительку

Олександр Косик

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У Червонограді зловмисник обікрав працівницю школи. Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний учень цього навчального закладу. Гаманець вилучено та повернуто власниці. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Червоноградський відділ поліції 10 листопада звернулася 33-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що у школі з поліетиленового пакету, який вона залишила на кріслі поруч із гардеробом, викрали гаманець з грошовими коштами в сумі майже 5 000 гривень.

Поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетний 14-річний учень школи. Гаманець у нього вилучено та повернуто власниці.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжки). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

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