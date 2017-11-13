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Троє депутатів Львівської міськради продовжують бути «безхатьками»

Катерина Родак

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Серед депутатів Львівської міської ради зменшилась кількість тих, хто не задекларував свого житла. Про це повідомляє Громадський рух «ЧЕСНО».

Цього року ситуація із власним житлом серед депутатів ЛМР покращилась, кількість “безхатьків” скоротилась з 6 до 3, йдеться у дослідженні «ЧЕСНО».

Серед них двоє депутатів БПП “Солідарність”, а саме Сергій Івах та Уляна Пак, а також депутатка від “Самопомочі” Юлія Хомчин. Усі депутати, як вони зазначили минулого року, проживають у житлі батьків чи друзів.

Попри обов’язок зазначати у декларації фактичне місце проживання, навіть якщо воно не перебуває у власності декларанта, депутати цю норму ігнорують і залишають відповідні поля у декларації порожніми, що по факту означає, що вони є безхатченками.

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