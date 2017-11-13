На Львівщині затримали автомобільного злодія

На Яворівщині поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки з автомобіля. За вчинене раніше судимому чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Яворівський відділ поліції 10 листопада звернувся за допомогою 53-річний львів’янин. За словами заявника, вночі невідома особа розбила вікно в його автомобілі «Мерседес Бенц Віто», який знаходився на подвір’ї біля будинку в одному із сіл району, та викрала з салону грошові кошти в сумі 700 гривень. Крім того, зловмисник пошкодив пульт керування холодильною установкою. Загальна сума заподіяних збитків становить близько 12 000 гривень.

Як встановили правоохоронці, до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 33-річний житель Мостиського району.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.