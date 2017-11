Львів’ян кличуть на мюзикл «Пригоди святого Миколая»

Уже третій рік поспіль для маленьких і дорослих відбуватиметься мюзикл-казка на музику світових хітів усіх часів «Пригоди Святого Миколая» від «Дударика» та «Rock Orchestra». Отже концерти пройдуть 16 і 17 грудня, о 16.00 та о 18.30 год. в Концертному залі ім. С. Людкевича і 18 грудня о 19.00 в Кінотеатрі ім. О. Довженка, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Напередодні чудо-ночі трапляються усілякі дива. Темні сили поспішають завдати Святому Миколаєві прикрощів, щоб він не встиг до малюків з подарунками. Аякже, розчаруватись у добрі – власне те, чого їм треба. Стару добру історію, яку знають і люблять усі, мовою музики розкажуть капела «Дударик» у супроводі Rock Orshestra, солісти В’ячeслав Сінчук, Тарас Різняк, Оксана Муха. Ангели, ангелята, Чортик, чортенята і Кіт змагатимуться з силами мороку в музичних баталіях і повернуть у наш світ Святого Миколая. Бо сили добра завжди перемагають, якщо об’єднуються. Ті з глядачів, що уже встигли насолодитися мюзиклом «Пригода Святого Миколая» у попередні роки, будуть приємно здивовані. Адже в новій версії музичного дійства силам світла допомагатиме ще й Маленький Принц. Він ненадовго залишив свою крихітну планету і триматиме оборону разом з дітьми. Бо хто ж, як не цей герой, вміє так легко і щиро дарувати людям Світло.

Аргументами в музичних баталіях у боротьбі Добра зі Злом стануть не просто слова, а улюблені хіти всіх часів і народів – пісні James Brown I feel good, AC/DC Highway to hell, Queen We are the champions, Chuck Berry Johney B. Good, the Beatles Hey jude, Adele Skyfall, Scorpions You and I, Leonard Cohen Halleluia, Eric Clapton Tears In Heaven»,- розповідають організатори заходу.

Нагадаємо, у Львові шукають помічників Святому Миколаю.