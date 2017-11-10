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У Стебнику BMW влетіло у дерево. Водію загрожує до трьох років тюрми

Олександр Косик

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На Дрогобиччині «БМВ» в’їхав у дерево. Водій автомобіля отримав тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 листопада о 12.00 на вулиці Задвірній у місті Стебник, Дрогобицького району. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «БМВ», не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на дерево.

Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження і з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма» був госпіталізований.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

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