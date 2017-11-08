Італійський лоукост на новорічні свята вводить додаткові рейси зі Львовом

Італійська лоукост-компанія «Ernest Airlines» вирішила ввести чотири додаткові рейси зі Львовом на період різдвяно-новорічних свят. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міжнародного аеропорту «Львів».
Італійська лоукост-компанія «Ernest Airlines» розпочала польоти по маршруту Мілан-Львів-Мілан з 20 жовтня 2017. Вони відбуваються двічі на тиждень у п’ятницю та неділю. Також авіакомпанія прийняла рішення з 8 грудня розширити географію польотів у Неаполь та Венецію у ті ж дні: п’ятницю та неділю.
Але ці рейси не в змозі забезпечити попит пасажирів у період різдвяно-новорічних свят, тому у «Ernest Airlines» вирішили провести у вівторок, 19 та 26 грудня, чотири додаткові польоти на маршруті Мілан (Бергамо)-Львів-Неаполь.
Розклад рейсів:
• Мілан(Бергамо)-Львів: виліт 10-25; приліт 12-15
• Львів-Неаполь: виліт 13-00; приліт 15-00
• Неаполь-Львів: виліт 15-45; приліт 17-55
• Львів-Мілан(Бергамо): виліт 18-40; приліт 20-30
Окрім додаткових рейсів у вівторок, також будуть виконувались польоти у Мілан, Неаполь та Венецію у п’ятницю та неділю.
А з 09.01 по 20.03.2017 рр. по вівторках рейси на маршруті Мілан (Бергамо)-Львів-Неаполь будуть виконуватись вже на постійній основі, але з іншим, аніж у грудні, графіком.
Розклад рейсів:
• Мілан (Бергамо)-Львів: виліт 08-00; приліт 09-50
• Львів-Неаполь: виліт 10-40; приліт 12-40
• Неаполь-Львів: виліт 13-40; приліт 15-50
• Львів-Мілан(Бергамо): виліт 16-40; приліт 18-30
Таким чином, рейси на Мілан-Бергамо та Неаполь з 09.01 по20.03 будуть виконуватись тричі на тиждень – у вівторок, п’ятницю та неділю, а на Венецію – двічі на тиждень, у п’ятницю та неділю.
Соломія Григор'єва