Завтра весь день мешканці Сихівського району Львова проведуть без води

На Сихові у зв’язку з плановими роботами припинена подача води до 20:00. Про це повідомили у «Львівводоканалі».

7 листопада у зв’язку з плановими роботами з 9.00 до 20.00 припинено подачу води в Сихівський район, обмежений вулицями: Зелена (№ 130 – 324; № 115 – 407), Л. Алея, Дністерська, Дунайська, Вигін, Раковського, Керченська, Жасминова, Півколо, Орлина, Радість, Бузкова, Навроцького, Луганська, Простора, Вулецька, Межова, Перелітна, Розвилиста, Слобідська, Надійна, Світанкова та прилеглі до них.