У Львові розшукують 15-річного хлопця, який вночі втік з дитячого притулку

Поліція розшукує 15-річного хлопця, який вночі самовільно покинув львівський дитячий притулок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Залізничний відділ поліції сьогодні, 6 листопада, надійшло повідомлення про те, що 15-річний вихованець притулку для дітей, вночі самовільно покинув заклад і його місцеперебування досі невідоме.

Поліцейські проводять розшукові заходи і звертаються до усіх, хто може допомогти встановити місцезнаходження неповнолітнього – телефонуйте на оперативну лінію 102 чи звертайтесь у найближчий відділ поліції.

Фото: поліція