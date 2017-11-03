У «Рава-Руській» поляк намагався підкупити прикордонника за 100 злотих

У пункті пропуску «Рава Руська» поляк намагався прикордонника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, сьогодні було зафіксовано спробу дачі хабара прикордоннику Львівського загону. Грошову винагороду пропонував громадянин Республіки Польща у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава – Руська» у розмірі 100 польських злотих, за безперешкодний позачерговий проїзд на територію пункту пропуску.

По даному факту було проінформовано працівників Національно поліції. В діях порушника вбачаються ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція щодо надання неправомірної вигоди».

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.