Як обрати якісний продукт і не дати себе обманути. Поради фахівців

Сьогодні маємо величезний вибір товарів на прилавках магазинів, однак вибирати якісні продукти складно, і за неправильний вибір можна поплатитися здоров’ям. Про це повідомляють фахівці Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», і наголошують: для того, щоб вберегти себе і своїх рідних, потрібно знати декілька простих правил.

На що звертати увагу впершу чергу? Як правило, ціна безпосередньо залежить від якості. Низька ціна або велика знижка – привід задуматися. Часто супермаркети влаштовують розпродаж товарів, термін придатності яких наближається до закінчення. Звичайно, все це може бути частиною рекламної акції, мета якої – просувати товар. Але все ж краще вивчити склад і ознайомитися з датою виготовлення, так як випадки отруєння або алергії від таких товарів досить часті.

Назва продукту теж може багато про що розповісти. Ви можете ознайомитися з ГОСТами, щоб мати уявлення про те, що ж має ховатися під конкретною назвою. Так, наприклад, йогурт – кисломолочний продукт, отриманий за допомогою заквасочних мікроорганізмів – бактерій Lactobacillus bulgaricus і Streptococcus thermophilus. Тому якщо ви бачите в складі інші мікроорганізми, значить, в руках ви тримаєте йогуртний продукт. Умисна невідповідність ГОСТу робиться для того, щоб заощадити на виробництві. Такі продукти мають у своєму складі шкідливі ароматизатори та пальмові жири. За законом, виробник має право називати йогуртом тільки продукт, що не піддавався впливу високих температур і містить живі йогуртові культури.

Вивчаємо склад. Складу необхідно приділити особливу увагу. Пальмова олія сьогодні міститься майже в будь-якому продукті, замаскувати її смак не складно, а вимога вказувати її на упаковці дотримується виробниками далеко не завжди. Однак із-за жирних кислот у своєму складі вона завдає організму відчутної шкоди, ускладнюючи травлення і накопичуючись в організмі. Отже, якщо назва продукту відповідає офіційному складу, то і якість його буде вища.

Обов’язково читайте етикетку! Не лінуйтеся витратити декілька зайвих хвилин і прочитати, що ж саме будете їсти ви і ваші близькі. Особливо уважно читайте все написане дрібним шрифтом. Зверніть увагу на рядок, позначений як «харчова цінність продукту на 100гр.» – тут виробник зобов’язаний вказати кількість білків, жирів і вуглеводів на 100гр продукту. Компоненти, які вказані в першій позиції переліку етикетки продукту, становлять у ньому найбільшу частину. Чим далі компонент від початку переліку, тим менше його в продукті. Якщо ви купуєте ковбасу чи сосиски, м’ясо там стоїть на останньому чи передостанньому місці, може виявитися, що його там немає зовсім. Наступним пунктом, на який ми дивимося на етикетці, це консерванти, ароматизатори та барвники. У якісному продукті їх немає. Але якщо консерванти не вказані, а термін придатності довгий, значить, вас просто хочуть ввести в оману, якісний продукт не може мати тривалий термін зберігання.

Ковбаса варена: купити якісну варену ковбасу досить складно, але все-таки можливо. У першу чергу, читайте склад: якщо жирність вареної ковбаси або сосисок чи сардельок вище 30%, відмовтеся від покупки. Шукайте жирність не більше 20%. Уважно подивіться і понюхайте: неприродньо сильний аромат або занадто рожевий колір повинні також насторожити. Якісна варена ковбаса має щільно прилеглу оболонку, без слизових і повітряних прошарків, сам батон повинен мати однорідний колір і структуру.

Від плавленого сиру краще зовсім відмовитися: вибрати якісний плавлений сирок просто не можливо, сама технологія виробництва цього сиру передбачає наявність величезної кількості консервантів і згущувачів.

Якщо справа стосується вибору соку, то дивимося на мінімальний об’єм (масовий) частки соку. Таку інформацію виробники пишуть невеликим шрифтом збоку коробки, а на лицьову сторону з гордістю поміщають «100%». Це може виявитися рекламним ходом – якість стовідсоткова, іншими словами, висока. На ділі натурального соку виявляється в кращому разі 35%. Оформлення упаковки майже ніяк не регулюється на законодавчому рівні, тому рекомендується звертати увагу на дрібні написи. Склад корисного для здоров’я продукту не містить консервантів, позначених літерою «Е». А в кращому випадку – також ароматизаторів і барвників.

Інформацію про продукт ви можете отримати не тільки з написаного на упаковці. Багато що зрозуміло без написів. Дивна геометрична форма часто маскує реальну кількість продукту всередині. Приміром, «впале» дно банки або коробки – один з таких прийомів. Але якою б не була упаковка, пошкоджень на ній не повинно бути. У перевірених марок упаковка не впадає в очі і відрізняється простотою.

Зовнішній вигляд. Вкрай не рекомендується купувати продукти в нарізці. Подібним чином в торгових мережах маскують зіпсовані товари. Якщо вам все ж хочеться купити сир або ковбасу в такому вигляді, наприклад, до святкового столу – попросіть, щоб нарізку зробили при вас.

Ретельно підходьте до вибору м’яса або риби. Товарний вигляд на вітринах може досягатися за допомогою барвників і не завжди харчових. Ціна на свіже та заморожене м’ясо не повинна дуже відрізнятися. В іншому випадку перед вами неякісне заморожування.

Крупи найкраще купувати в прозорій тарі. Так ви зможете побачити, чи є серед зерен сміття. Нагадаємо, що в дроблених крупах міститься менше клітковини і вітамінів.

Не варто брати товар, не дивлячись. Для цього складіть список, щоб застрахувати себе від «випадкових» покупок. Кращим варіантом є меню на тиждень – так ви зможете точно уявити, які продукти і в якій кількості вам знадобляться.

Коли неякісні товари перестануть користуватися попитом, недобросовісні виробники будуть змушені піти з ринку. Нагадуємо, що важливо звертати увагу на ціну, терміни зберігання, склад, точну назву і упаковку товарів. Це не займе багато часу, але позитивно позначиться на якості вмісту вашого кошика. Пам’ятайте: ваш вибір може змінити ситуацію на ринку в цілому.