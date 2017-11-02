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У Львові мати попросила у військкомату призвати її 20-річного сина

Катерина Родак

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Нещодавно  до одного з районних військових комісаріатів міста Львова звернулася місцева мешканка з проханням призвати на строкову військову службу її сина, який днями за особистим бажанням відрахувався з вищого навчального закладу та втратив право на відстрочку від призову. Про це Львівському порталу розповіли у прес-службі Львівського обласного військового комісаріату.

Хлопець мотивував своє небажання вчитись багатьма причинами, в тому числі і непотрібними, на його думку, предметами, які до реального життя не мають відношення. Також жінка розповіла, що її син надумав вступати до вищого військового навчального закладу, проте, вона переживаючи порадила йому спочатку випробувати себе на строковій військовій службі і на власному досвіді відчути, що таке армія. Поки хлопець зважував всі за і проти – мати допомогла зробити йому вибір.

У військовому комісаріаті вже проведено вивчення його морально-ділових якостей та стану здоров’я. Призовна комісія констатувала, що 20-річний юнак цілком придатний до військової служби. Відтак вже цього тижня він поповнить лави Збройних Сил України.

 

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