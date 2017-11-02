Цього року на Львівщині вже померло більше 21 тисячі мешканців

На 1 вересня 2017 року кількість наявного населення Львівської області становила 2530,4 тис. осіб. Кількість населення області у січні–серпні 2017 року зменшилась на 3592 особи за рахунок переважання природного скорочення над міграційним приростом. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні статистики.

Природне скорочення населення склало 4731 особу. У січні–серпні 2017 року народилась 16871 особа, що на 7,1% менше відносно січня–серпня 2016 року, померли – 21602 особи (на 0,2% більше). Природне скорочення населення відбулось в усіх містах обласного значення та районах області, крім Яворівського району, де природний приріст становив 127 осіб.

Найбільше природне скорочення спостерігалось у м.Львів (782 особи), Жидачівському (388) та Бродівському (313 осіб) районах.

З-за меж області у січні– серпні 2017 року прибула 4261 особа, вибуло – 3122 особи, міграційний приріст становив 1139 осіб.