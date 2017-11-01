У зоні АТО загинув український захисник. Ще п’ятеро - поранені

За минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили режим тиші. Переважаючим вогнем із піхотного озброєння сили АТО 13 разів пригнічували активність найманців. Унаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще п’ятеро отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Штабу АТО.

Так, увечері окупанти майже 2 години били із 122-міліметрової артилерії, мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів та кулеметів по оборонцях Широкиного, що на Приморському напрямку. Наші воїни відповідали противнику із піхотного озброєння. У результаті цього протистояння отримали поранення троє українських військовослужбовців.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні угруповання вночі випустили 5 мін калібру 120 міліметрів неподалік Оріхового.

А на Донецькому напрямку під ворожим вогнем із різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опинились позиції української армії на підступах до Авдіївки, Луганського та Зайцевого.