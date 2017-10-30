На Львівщині бабусю вбило струмом

На Бродівщині від ураження струмом загинула літня жінка. Встановлюються обставини події. За фактом відкрите кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Бродівське відділення поліції 26 жовтня надійшла інформація про те, що о 21.10 в одному із сіл району загинула жінка. Як попередньо встановили правоохоронці, 70-річну місцеву мешканку вразило струмом від обірваного проводу електромереж, коли вона знаходилася біля хвіртки поруч зі своїм будинком.

Тіло померлої скероване на експертизу. З’ясовуються обставини події. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з поміткою (нещасний випадок).