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Цього тижня Україна переходить на зимовий час

Андрій Котенський

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У ніч на 29 жовтня, Україна переходить на зимовий час. Часовий режим набирає чинності в неділю о 4:00 ранку, коли стрілки годинників переводять на одну годину назад.

Як відомо, зміну часу вигадав один із засновників США Бенджамін Франклін, ще у 1784 році, однак вперше його застосували у Великій Британії в 1907 році, для раціональнішого використання ресурсів.

Зміна літнього й зимового часу в Україні діє із 1981 року, відповідно до рекомендацій Європейської економічної комісії ООН для гармонізації відліку часу на території всієї Європи і довколишніх країн.

У 2011 році Верховна Рада намагалася назавжди зафіксувати в Україні літній час, але під тиском громадськості прийнята постанова була скасована.

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