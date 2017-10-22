У Новому Роздолі у квартирі друзів до смерті побили жінку

У Новому Роздолі внаслідок заподіяних тяжких тілесних ушкоджень померла жінка. Поліцейські затримали зловмисника, причетного до скоєння злочину – йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Новороздільське відділення поліції 21 жовтня об 11.40 з повідомленням про раптову смерть своєї знайомої звернувся 47-річний житель Миколаївського району. За його словами, 46-річна мешканка Нового Розколу померла у квартирі їх приятеля, де вони разом з господарем помешкання та іншими гостями розпивали спиртні напої.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Було призначено ряд експертиз, у тому числі й судово-медичну, під час якої встановлено, що жінка померла через гостру крововтрату внаслідок численних пошкоджень внутрішніх органів, зокрема й статевих.

Як попередньо встановили правоохоронці, травми загиблій міг спричинити чоловік, котрий повідомив поліцейських про її смерть.

Зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Проводиться досудове розслідування.