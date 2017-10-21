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У Львові п’яний водій побив патрульного

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Цієї ночі, 21 жовнтя, патрульні спіймали 11 п’яних водії. Один з них напав на поліцейського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, близько опівночі, на вулиці Медової Печери, патрульні помітили транспортний засіб Hyundai Santa Fe, водій якого порушив правила дорожнього руху. Автомобіль зупинили та попросили у чоловіка документи. Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, а саме: нечітка мова, почервоніння обличчя, різкий запах з порожнини рота. Саме тому, патрульні запропонували особі пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння. Водію це не сподобалося і він почав поводити себе агресивно. Врешті-решт чоловік погодився пройти перевірку на приладі Drager, результат якої – 1.89 проміле. Це майже в 10 разів перевищує допустиму норму.

Зважаючи на це, патрульний ознайомив водія з його правами та попередив, що на нього буде складатися протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. Порушник почав нецензурно виражатися в сторону офіцерів та погрожувати вбивством. Тоді патрульні почали затримувати чоловіка, в ході чого той завдав тілесних ушкоджень одному з інспекторів. Попередній висновок лікаря – забій м’яких тканин.

Водія доставили до Личаківського відділу поліції, склали на нього протокол за ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) та постанову за порушення ПДР. Чоловіка передали слідчим для встановлення, чи наявні у його діях при затриманні ознаки кримінального правопорушення.

Зазначимо, цієї ночі, патрульні 2 батальйону зупинили 11 водіїв, які перебували в стані сп’яніння та керували автомобілем.

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