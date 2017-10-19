У середу Львівська обласна рада збереться на позачергову сесію

У середу, 25 жовтня, депутати Львівської обласної ради зберуться на позачергову сесію. Таке рішення прийняли на засідання президії облради, передає кореспондент Львівського порталу.

Усього у порядку денному 8 питань. Так, під час позачергової сесії депутати приймуть рішення щодо внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету, а також заслухають інформацію щодо ситуації, яка склалася внаслідок обвалу карстових порід у Стебнику. Зокрема, обласні обранці надіються, що доповідати по цьому питанню на засідання прийдуть, зокрема, директор ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», а також начальник Регіонального відділення Фонду держмайна України у Львівській області.

Як пояснив голова обласної ради Олександр Ганущин, питання змін до показників обласного бюджету за результатами дев’яти місяців – основне, через нього, власне, і скликають позачергову сесію.

«До середи мають пройти засідання у всіх профільних комісіях, які розглядатимуть подані зміни обласною адміністрацією до кошторису, доповнять своїми, щоби в понеділок була завершальна – бюджетна, котра розгляне підсумки всіх решти, щоб ми належним чином розглянули головне питання, через яке скликається сесія…», – наголосив голова ЛОР.

Також під час позачергової сесії мають розглянути питання щодо надання в оренду нежитлових приміщень під їдальну на першому поверсі облради, оскільки термін договору оренди вже завершився.