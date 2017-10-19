У Львові харків’янин пограбував 16-річну дівчину

У Львові «гастролер» з Харкова викрав мобільний телефон у неповнолітньої. За вчинене правопорушення зловмисник може позбутися волі на строк до трьох років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Личаківський відділ поліції надійшла заява від 42-річної жительки Мостиського району. Жінка повідомила, що з сумки її 16-річної доньки у Львові під час проїзду у маршрутному таксі невідома особа викрала мобільний телефон, вартість якого становить близько 6 000 гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 42-річний харків’янин.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.