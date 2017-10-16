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У Львові вандали понівечили стації Хресної Дороги на Високому Замку

Юлія Шпак

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У Львові вандали пошкодили стації Хресної Дороги, що  у парку Високий замок.  Про це повідомили у Благодійному фонді «Справа Скарбека».

Хресну Дорогу освятили у 2015р., зведення кожної стації тривало із 2010р., кожна стація вартістю від 3-5 тис. дол.. Сьогодні, вандали на одній із стацій зламали хрест, на іншій вщент розбили дві фігурки молитовних жінок, погнули та покрали молитовні таблиці, кріплення.

Одна з фігур уже відновлена, інша потребує глобальної  і коштовної реставрації, яка триватиме не менше місяця, розповідає скульптор Богдан Гретчак. За його словами, реставраційні роботи пошкодженої фігури за своєю складністю аналогічні до виготовлення нової, і відповідно суттєво затратні.

Назарій Брезіцький, президент Благодійного фонду «Справа Скарбека», один із меценатів, який фінансував виготовлення 8 стації, яка найбільше пошкоджена, взявся відновити власним коштом пошкоджені фігури, і вже за місяць вони стоятимуть на молитовному місці.

Щороку на цій Хресній Дорозі моляться Львівські парафіяни та гості міста проходячи шлях Ісуса від засудження до смерті, 15 стацій у фігурах створених скульптором Богданом Гретчаком та коштом пожертв Львів’ян.

Фото: Благодійний фонд «Справа Скарбека»

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