Рідні розшукують зниклу кілька днів тому бабусю, яка хворіє розсіяним склерозом

На Львівщині розшукують 83-річну Ірину Шмир, яка зникла кілька днів тому. Про це повідомляє офіційний портал «Варти 1».

«12 жовтня пішла з дому та досі не повернулась мешканка с. Тур’є Буського району Ірина Шмир (Іванів) 1934 року народження. Була одягнена: в білу хустину з квітками, довгий в’язаний светр, переважно вишневого кольору, і чорну коротку куртку.При собі могла мати: сумку сіру і ще ніби плетену», – зазначається у повідомленні.

За словами рідних, у старенької розсіяний склероз і вона часто не впізнає людей, поривається кудись їхати і когось шукати, і самостійно не зможе повернутись додому.

«Рідними було проведено низку заходів для пошуку жінки: обдзвонили автостанції, залізничні станції, лікарні та всіх родичів і знайомих, опитали всіх кого змогли у всіх навколишніх селах – Стовпин, Тур’є, Топорів, Переволочна Буського району (церкви, магазини, люди яких зустрічали), але наразі пошуки не дали результатів. Лише один чоловік повідомив, що бачив подібну бабусю, яка йшла по дорозі в напрямку станції Ожидів. Але, ні на станції ні на переїзді її ніхто не зауважив. Є ймовірність, що вона дійшла до траси і сіла в якусь маршрутку (можливо у Львів). В такому разі коло пошуку розширюється від Бродів до Львова (або і за межі області)», – йдеться на сайті «Варти 1»

Рідні жінки та правоохоронні органи звертаються до небайдужих громадян, якщо вам відоме місце перебування розшукуваної прохання телефонувати за номерами 067 9615164 або у найближче відділення поліції, або навіть просто на номер поліції 102.

Фото: Варта 1